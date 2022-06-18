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18 Haziran 2022 Cumartesi 08:58:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 08:58:00

Kovid-19 öğrenme kaybına neden oldu

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Türk akademisyenler tarafından yapılan araştırma sonucunda Kovid-19'un öğrencilerin okuma becerilerini olumsuz yönde etkilediği ortaya koydu.

Akademisyenlerin bu çalışması İngiltere'de bulunan dünyaca ünlü bilim dergilerinde yayınlandı. Doç. Dr. Kerem Coşkun ve Dr. Cihan Kara, yaptıkları araştırmada sonucunda Kovid-19'un öğrencilerin eğitim hayatlarını olumsuz etkiledikleri sonucuna vardılar. Dr. Cihan Kara "Türkiye'nin farklı bölgelerinden bin 379 öğrenci ve ailelerinden elde ettiğimiz verilerde özellikle matematik doğası itibariyle uzaktan eğitim çocukların başarılarında matematiksel becerilerinde düşüş tespit ettik. Yeni testler, yine ölçekler geliştirdik. Anne, baba ve öğrenci ve öğretmen etkileşim ölçeği geliştirdik. Matematik beceri testimizde 10 soru var. Bunlar yaşa göre değişiklik gösteriyor. Biz bu soruları ilkokul müfredatından aldık. Yaş içerisinde çocukların neler bilmesi gerekiyor buna bağlı olarak sorular geliştirdik. Bu sorular neticesinde görebildiğimiz kadarıyla pandemi öncesi grubun 10 soruda 8 doğru ortalamaya sahip. Pandemi sonrası ise uzaktan eğitim alan çocukların ortalamasına baktığımız zaman bu 7'ye düştüğünü gördük. Sınıf seviyesi arttıkça bu ortalama farkının açıldığını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

Etiketler : pandemi kovid-19 eğitim
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