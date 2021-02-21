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21 Şubat 2021 Pazar 15:14:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 15:14:00

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES yapıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) gerçekleştirildi.

Başvuruları geçen yıl 1-12 Ekim'de alınan sınav, 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.

Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 ales ales sınavı
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