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12 Eylül 2020 Cumartesi 10:42:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 10:42:00

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu başladı

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ÖSYM'nin gerçekleştirdiği KPSS sınavının ilk oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 120 soru için 150 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

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