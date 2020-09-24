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24 Eylül 2020 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 15:31:00

KAİHL mezunları, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezun öğrencilerinden Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmayı birincilikle tamamlama başarısı gösterdi. Görme engelli bireylerin yaşadıkları problemlere teknolojik çözümler üreten projeleriyle Türkiye birincisi olan Ünal ve Güneş'in ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Eğitim” kategorisinde İstanbul bölge birincisi olarak Türkiye finaline katıldı. Hazırlanan proje, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan final değerlendirmeleri sonucunda yarışmayı Türkiye birincisi olarak tamamlama başarısı gösterdi.

400 PROJE, 175 JÜRİ ÜYESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, bu yıl Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya’da 4 bölge merkezinde gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan 400 proje, 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan projeler belirlendi.

ÖDÜLLER, TEKNOFEST’TE DÜZENLENECEK TÖRENLE TAKDİM EDİLECEK

Bölge finallerinde birincilik elde eden projeler zorlu Türkiye finalinde yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren proje ekiplerinin ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan törende takdim edilecek.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

“Görme Engelli Bireylerin Eğitimleri İçin Açık Kaynak Donanım Prototiplerinin Geliştirilip Entegre Bir Dijital Platformun Oluşturulması” isimli projede görev alan öğrencilerden Musa Sadık Ünal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; Furkan Güneş ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam ediyor.

Yarışmada önemli bir başarı elde eden projede, görme engelli bireylerin problemleri ele alınıyor ve özellikle eğitim alanında görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara teknolojik çözümler sunuluyor.

“BİZLERİ GURURLANDIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye birinciliğini kazanan mezun öğrencileriyle ilgili bir açıklama yayımlayarak şunları kaydetti:

“Lise döneminde göstermiş oldukları başarıları üniversite hayatlarına da taşıyarak bizleri gururlandıran mezunlarımızı tebrik ediyor, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak başarılarının devamını diliyoruz.” 

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