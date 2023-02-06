06 Şubat 2023 Pazartesi 11:49:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:49:00
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasında bulundu.
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