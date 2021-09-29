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29 Eylül 2021 Çarşamba 11:08:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 11:08:00

İstanbul'da öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 92'nin üzerine çıktı

Kaynak: Sabah

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İstanbul'da yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin aşılanma oranının yüzde 92'nin üzerine çıktığını bildirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul'daki eğitim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, İstanbul'da 6 bin 748 okul bulunduğunu ve hiçbirinde sınıfların yüz yüze eğitime ara vermediğini paylaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçen hafta okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık kalması için İstanbul'da yapılan çalışmaları ildeki eğitim yöneticileriyle değerlendirdi. 39 ilçe millî eğitim müdürünün katıldığı toplantıda Sağlık Bilim Kurulu'nun da onayladığı kurallara hassasiyetle uyulmasının önemi üzerinde duruldu.

Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitim sürecinin detaylarını İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile değerlendirdik. Okul ikliminin çok boyutluluğundan söz eden Yazıcı, eğitim ortamlarının akademik bilgilerin yanında öğrencilerimizin sosyal ve duygusal beceriler kazandığı, projeler geliştirdiği, ortak çalışmalar yaptığı mekânlar olduğunu hatırlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulların açık kalması için kararlı bir şekilde hareket ettiğini ve her türlü tedbiri aldığını dile getirdi. Okullarda uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimler yanında enfeksiyondan ve salgından korunmak için gerekli eğitimlerin verildiğini ifade etti. MEB'in eğitim ortamlarındaki aşı, PCR, vaka ve yakın temas durumlarının yakından takip edilebildiği elektronik sisteme dikkat çekti.

İSTANBUL'DA HİÇBİR OKUL KAPALI DEĞİL

Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberler kapsamında sürecin yönetildiğini belirten Yazıcı ildeki eğitim verilerini de paylaştı. Buna göre İstanbul'da 2 milyon 761 bin öğrenci, 155 bin öğretmen, 102 bin derslik, 6 bin 748 okul bulunuyor. Kentteki tüm resmî okul ve eğitim kurumlarının temizlik, dezenfektan, maske gibi bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Hiç kuşkusuz bu noktada meslek liselerinin ürettiği maske ve hijyen malzemeleri çok önemli katkılar sunuyor. Ayrıca toplum yararına çalışma programı kapsamında 6 bin temizlik elemanı görevlendirildi.

Levent Yazıcı, 6 bin 748 okuldan hiçbirinde tüm sınıfların yüz yüze eğitime ara vermediğini açıkladı. Yani, şu anda İstanbul'da hiçbir okul kapalı değil. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze sınıf bazlı ara veriliyor ve ara verilen sınıflar 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam edebiliyor.

YÜZDE 92'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Tabii bu süreçte öğretmenlerin aşılanma oranı da gündeme geliyor. Yazıcı öğretmenlerin aşılanmaya olan duyarlılıklarının çok anlamlı olduğunu ve bunun da aşılanma oranlarına da yansıdığını dile getirdi. İstanbul'da öğretmenlerin birinci doz aşılanma oranının yüzde 92 bandının üzerine çıktığını ifade etti. Kentte kısmi olarak karantinaya alınan sınıfların sayısı değişiyor. Önemli olan, bu durumda bile öğrencilerin eğitim süreci hiçbir şekilde sekteye uğramıyor olması. Öğretmenleri, fırsat eşitliği anlayışı ile dijital platformlar üzerinden onlara derslerini canlı bir şekilde anlatıyor.

Etiketler : ÖĞRETMEN AŞI KORONA
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