İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında İlk 1000'e Girdi

2010 yılından bu yana her yıl dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı en güvenilir başarı listesi olarak kabul edilen Times Higher Education'ın (THE) bu yılki listesinde 99 ülke ve bölgeden 1600'ün üzerinde üniversiteye yer verildi.



Listedeki üniversiteler; Eğitim/Öğretim, Araştırma, Atıf, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük kriterleri bağlamında değerlendirilerek başarı puanlarına göre sıralandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında 801-1000 bandına yerleşirken, "Atıf" kategorisinde 66 puan alarak yüksek bir başarı elde etti.

"Atıf" Kategorisinde Dünyada 487., Türkiye'de ise Devlet Üniversiteleri Arasında 1. yiz

THE Dünya Üniversiteler Sıralamasında Üniversitemizin en başarılı olduğu kategori "Atıf" kategorisi oldu. Yayınların uluslararası ölçekte kabul edilirliğini ve tanınırlığını gösteren bu sıralamada, İstanbul Medeniyet Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında 487. sırada yer alırken; Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 1. sıraya ve tüm üniversiteler arasında 2. sıraya yerleşerek büyük bir başarı kazandı. Ayrıca üniversitemiz, Türkiye genel başarı sıralamasında toplam 54 üniversite arasında 8. oldu.

İstanbul Medeniyet: Araştırma Odaklı ve Uluslararası Genç Bir Üniversite

Gerek Türkiye genel sıralamasında, gerekse Atıf kategorisinde elde ettiği başarılarla göz dolduran ve genç yaşına rağmen ülkemizin en üst sıralarda yer alan üniversitelerinden birisi olan Üniversitemizin başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyor, başarılarımıza katkıda bulunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.

Times Higher Education 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması ve Üniversitemizin sıralamadaki yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

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