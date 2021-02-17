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17 Şubat 2021 Çarşamba 19:38:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 19:38:00

İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı

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Balıkesir, Ordu ve İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı.

1- İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

2- ORDU

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

3- BALIKESİR

Balıkesir'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sebebiyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 18 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi - özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

4- GİRESUN

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

5- GİRESUN

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

Etiketler : kar tatili okul eğitim yüz yüze eğitim
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