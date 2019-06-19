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19 Haziran 2019 10:21 | Çarşamba

İSG sınav sonuçları açıklandı! İSG sınav sonucu sorgulama ekranı!

İSG sınav sonuçları açıklandı! İSG sınav sonucu sorgulama ekranı merak ediliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında yetkinlik belgesi sahibi olmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavın sonuçları, bugün sabah saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıldı. İSG değerlendirmesi her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. İSG sınav sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

İSG sınav sonuçları açıklandı! İSG  sınav sonucu sorgulama ekranı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. İSG sınav sonuçları için beklenen son dakika açıklaması geldi. 18 Mayısta yapılan sınavın sonuçları az önce açıklandı. Adaylar sonuçlarını elektronik ortamda sorgulayabiliyor. 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. İSG sınav sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz... 

İSG  SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Haziran 2019 tarihinde itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

İSG PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

İSG HAKKINDA MERAK EDİLENLER
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınava ilişkin yargı yoluna başvurulduğunda yargı yerince bir karar verilinceye kadar değerlendirme yapılmayacak, sınav sonuçları açıklanmayacaktır. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebileceklerdir.

 

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