İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun teklifinin yasalaşmasının hemen ardından internet üzerinden İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokul yaş hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İlkokula başlama yaşı hesaplama hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Yasalaşan kanun teklifi ile birlikte, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İLKOKUL YAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif Meclis'ten geçti. İlkokul kayıtlarında 69 ay hesabı yapılacak.

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi.Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Yeni kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlendi.

OKULA BAŞLAMA YAŞI GÖRÜŞMELERİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler okula başlama yaşı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak."

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), teklifin yasalaşmasının ardından MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de kanun doğrultusunda değiştirilecek.

MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilkokula başlama yaşının yönetmeliğin önceki halinde veli isteğine bağlı olarak 60 aydan başlaması, aynı sınıftaki öğrenciler arasında 23 aya varan (60-83 aylık) yaş farkına neden olabiliyordu.

TBMM'ye sunulan teklifle bu yaş farkının azaltılarak çocukların okula uyumu ve akademik gelişiminin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor.

Süreç içerisinde karşılaşılan ilkokula kayıt erteleme taleplerinin de azaltılması hedefleniyor.