İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, "Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ise ilkokula başlama yaşına ilişkin düzenlemenin, teklifin ikinci maddesinde bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu maddede, uygulamanın, yönetmelikle yapılacağının bildirildiğini anlatan İşler, komisyon olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini, bu hususun yönetmelikte nasıl yer alacağını sorduklarını aktardı.

İŞLER ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Malumunuz olduğu üzere 66 ay uygulaması var. Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak. Gelecek uygulamayla 66, 67, 68 aylık çocukların velisinin yazılı isteğine göre, çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak çocuğun kaydı yapılabilecek, aynı şekilde yine 69, 70 ve 71 aylık olanların da velisinin yazılı talebi üzerine uygulama bu şekilde gerçekleşecek."

2017-2018 eğitim öğretim yılında, 5 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 84'ünün okul öncesi eğitimde yer aldığını belirten İşler, bakanlığın 2023 vizyonununda, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirileceğinin duyurulduğunu ifade etti. İşler, bu konuda da gelecek aylarda gerekli kanuni düzenlemenin yapılacağını kaydetti.

"EĞİTİMLE İLGİLİ İYİ İŞLER YAPTIK"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eğitimin sadece politika değil bir dava meselesi olduğunu söyledi.

Maviş, 17 yıllık iktidarları döneminde eğitimle ilgili iyi işler yaptıklarını, derslik sayısını artırdıklarını, göreve geldiklerinde yaklaşık 400 bin olan öğretmen sayısını 1 milyona çıkardıklarını, eğitime erişimi herkes için kolay hale getirdiklerini, veliler üzerinde eğitimin oluşturduğu mali yükleri azalttıklarını, eğitimin müfredatında demokratikleşmeye imza attıklarını, insan hakları, demokrasiye aykırı içerikleri temizlediklerini anlattı.

Öğretmenlerin eğitimin temeli olduğunu ifade eden Maviş, eğitimin popülist politikalara kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(AA)