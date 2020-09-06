Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.