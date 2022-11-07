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07 Kasım 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 20:00:00

Fabrika gibi okul... 9 ayda 25 milyon ciro yaptı

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Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı. 'Catering' firmalarıyla yarıştıklarını belirten okul müdürü, günlük 5 bin tabldottan fazla yemek ürettiklerini belirtti.

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı. 'Catering' firmalarıyla yarıştıklarını belirten okul müdürü, günlük 5 bin tabldottan fazla yemek ürettiklerini belirtti.

BÜYÜK FİRMALAR İLE YARIŞIYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 362 milyon 789 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. Meslek liselerinin gelir dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise en yüksek ciro rakamına, konaklama-seyahat ile yiyecek-içecek alanında eğitim verip, hizmet sağlayan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 milyon 542 bin TL ile ulaştı.

2 MİLYONLUK KAR BAKANLIĞA

Kazançtan öğrenci, öğretmen, usta öğretici maaşları ile diğer masraflar çıkarıldığında geriye kalan 2 milyon 216 bin 700 TL'lik kar ise okula ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıldı. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak özellikle yiyecek-içecek hizmetleri alanında atölyede çalışan öğrenciler, hazırladıkları menülerle 10 kuruma hizmet verirken, asgari ücrete yakın maaş alıyor. Öğrenciler ailelerine de destek oluyor.

93 milyarlık sektör

5 bin 500 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu 93 milyar 50 milyon TL. Bu verilere göre, bir catering firması yıllık yaklaşık 17 milyon TL ciro elde ediyor.

90 öğrenci var

Okul Müdürü Süleyman Çakır, "10 kuruma hizmet veriyoruz, günde 5 bin tabldot yemek üretip, dağıtıyoruz. Velilere, çocukların okul kayıtları esnasında, 'Hesap açın' diyoruz. 90 öğrencimiz var. Onun dışında 150 kişi de dönemsel olarak atölye dersinde ve hafta sonları çalışıyor" dedi.

Etiketler : kumburgaz milli eğitim bakanlığı okul
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