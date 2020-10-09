  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8630
  • Euro
    9,3010
  • Altın
    487,8440
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi
Ceenbekov: Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız
Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti
Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında
Almanya'da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı
Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği
TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
Hatay'da korkutan yangın! Nedeni belli oldu
Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile 'Dağlık Karabağ' yanıtı
Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı:
ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden 'Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor' mesajı
ABD'den Finlandiya'ya F-35 satışına onay
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz
Başkan Erdoğan 'Genç Sultanlar'a başarı diledi
ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi
09 Ekim 2020 Cuma 23:04:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 23:27:00

Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Elle yazmanın, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağladığı bildirildi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Profesör Audrey van der Meer liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 12 çocuk ve 12 yetişkinin beyin aktiviteleri, ekrandaki yazıları dijital kalemle veya klavye kullanarak not alırken elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle izlendi.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin beyinlerinde kalemle yazarken, hafıza ve yeni bilgi öğrenmeyle bağlantılı bölgelerde daha fazla hareketlilik tespit edildi.

VAN DER MEER, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Kalem ve kağıt kullanılması, beynin anılara tutunması için daha çok 'kanca' atıyor. Elle yazmak, beynin duyumotor bölümlerinde çok daha fazla hareketlilik yaratıyor. Kalemi kağıda bastırırken, yazdığınız harfleri gördüğünüzde ve yazarken çıkarken sesi duyduğunuzda birçok duyu faaliyete geçiyor. Bu duyusal deneyimler, beynin farklı bölümleri arasında ilişki sağlıyor ve beyni öğrenmeye açıyor. Hem daha iyi öğreniyor hem de daha iyi hatırlıyoruz."

Profesör Audrey van der Meer, tüm çocukların el yazısı eğitimi almaları gerektiğine inandığını kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER