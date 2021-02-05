Eğitime her zaman destek

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05 Şubat 2021 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 09:24:00

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Suzan Kardeş, Kuzguncuk'taki evinin kapılarını 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'na açtı.

Suzan Kardeş, Kuzguncuk'taki evinin kapılarını 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'na açtı. Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Suzan Kardeş "Eğitim şart. Üstelik şartların zorlaştığı şu dönemde çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor" diye konuştu. Sanatçıya eğitime olan katkıları ve verdiği destekten dolayı 'Şükran Belgesi' verildi.

Etiketler : suzan kardeş eğitim kültür vakfı
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