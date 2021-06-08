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08 Haziran 2021 Salı 20:02:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 20:02:00

Eğitimde telafi dönemi başlıyor

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Kontrollü normalleşmeyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı "Telafide Ben de Varım" programını başlattı ve okullarda çocuk seslerinin tekrar yankılanacağının müjdesini verdi.

Kovid-19 nedeniyle yeni normalin vazgeçilmezi olan mesafe; yalnızca insanların değil, öğrenciler ve okulların arasına da girdi.

Bu süreçte öğrenci ve öğretmenler eğitim öğretim dönemine evden devam etti, milyonlarca öğrencinin okulu TRT EBA TV oldu.

Öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı yani EBA üzerinden canlı derslere katılarak anlamadıklarını sordu, derslerini dinledi, bilmediklerini öğrendi.

TRT EBA kanalları üzerinden 16.946 saat yayın yapıldı, 270.088.746 saat canlı ders işlendi. Öğrenciler salgın sürecinde öğretmenleri ve arkadaşları ile EBA TV'de bir araya gelme imkanı buldu. EBA TV, 22.766.107.409 defa ziyaret edilerek 2020'nin en fazla tıklanan eğitim sitesi oldu.

UZAKTAN EĞİTİM SONA ERİYOR, EĞİTİMDE TELAFİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

''Telafide Ben De Varım'' programıyla öğrencilere, 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim dönemi başlayıncaya kadar telafi ve destek eğitimleri verilecek.

Telafi eğitimleri kapsamında yaz aylarında isteyen öğrenciler için okullar açık tutulacak. Öğrenciler fiziksel etkinliklere ve akademik çalışmalara da katılabilecek.

TARAMA İLE ÖĞRENCİLERİN SEVİYELERİ BELİRLENECEK

1.sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak. Taramaların sonuçlarına göre ihtiyaç tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. 2.,3. ve 4. sınıflar ''İlkokullarda Yetiştirme Programı'' 'İYEP' uygulamasıyla desteklenecek. Ortaokul öğrencilerinin yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere göre değerlendirilecek.

Telafi programı sayesinde eğitimde eksikler giderilecek, okullar şenlenecek, öğrenciler sıralarına sevinçle dönebilecek. Salgının etkisi en aza indirilerek eğitim hayatına devam edilecek.

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