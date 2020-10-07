07 Ekim 2020 Çarşamba 14:16:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 14:17:00
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.
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