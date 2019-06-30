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30 Haziran 2019 15:26 | Pazar

DGS soru ve cevapları açıklandı! 2019 DGS soru ve cevapları erişime açıldı!

DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS soru ve cevapları açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm DGS adayları tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen DGS için sonuç heyecanı başladı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi. Saat 10:15'te başlayan sınav 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer aldı. DGS soru ve cevapları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS soru ve cevapları açıklandı mı? gibi sorular gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.  Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM  tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi. DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel  testler uygulandı. DGS'nin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara ve soru cevaplara çevrildi. DGS soru ve cevapları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇN TIKLAYINIZ 

2018 DGS ÇIKMIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
2019 DGS soru ve cevapları henüz açıklanmadı.  2019 DGS soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandığı takdirde haberimizin içerisinde yer alacak. 

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.  DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir. 

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. 

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır. 

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