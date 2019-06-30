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30 Haziran 2019 14:07 | Pazar

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. DGS'nin sona ermesi ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. DGS sonuçları, DGS puan hesaplama gibi tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler bugün DGS'de sözel ve sayısal alandan sorular için ter döktüler. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve  adaylara 150 dakika süre verildi. DGS'nin sona ermesi ile birlikte DGS sonuçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. DGS sonuçları, puan hesaplaması gibi merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. 

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? 
DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.  DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

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