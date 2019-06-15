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15 Haziran 2019 16:13 | Cumartesi

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınava girecek olan tüm adaylar DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. DGS başvuruları 26 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında alındı. Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. 2019-DGS sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Sınava giren öğrenciler, toplam 120 soruya 150 dakikada yanıt arayacaklar. DGS 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. DGS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte DGS hakkında merak edilenler... 

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmpadı. Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içerisine eklenecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak olan sınav giriş belgeleri elektronik ortamda sorgulanacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. 

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. 

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. 

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan  dayların sınavları iptal edilecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

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