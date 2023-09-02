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02 Eylül 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 09:45:00

Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurma şartıyla mazerete bağlı tayin isteyebileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurma şartıyla mazerete bağlı tayin isteyebileceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremlerden ağır etkilenen 4 il ve 2 ilçede görev yapan öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı deprem öğretmen tayin
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