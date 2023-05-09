VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Erzurum'daki olaylara ilişkin açıklama
Selin vurduğu Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde acil durum ilan edildi
Kritik tahıl koridoru görüşmesinin 10-11 Mayıs'ta planlanıyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetledi
"Meta ofisimizi bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz"
MİT'ten PKK'ya Gara'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 11:30:00

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 72 bin 89'u okuluna döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 72 bin 89'unun okullarına döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mahmut özer öğrenci deprem bölgesi
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX