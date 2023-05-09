Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 72 bin 89'u okuluna döndü

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 72 bin 89'u okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.