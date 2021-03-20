Çocuğunuzun ders çalışması sizin elinizde

Bir kaç davranış değişikliğiyle çocuklarınızın ders çalışmasını sağlayabileceğinizi söyleyen Eğitmen Emine Çaşkurlu "Emin olun sadece sizin çocuğunuz değil pek çok çocuk ders çalışmak konusunda isteksiz. Hemen her çocuk anne babalarının tavsiyelerine karşı direniyor. Ancak her çocuk şefkat ve sabır ile sorumluluklarını yerine getiren birine dönüşebilir. Çocuğunuzun değişmesini istediğiniz davranışları varsa, sakin olun ve onu olduğu gibi kabul etmekle işe başlayın" diyor. Eğitmen Emine Çaşkurlu ebeveynlere şu önerilerde bulunuyor:



1. Çocuğunuzla konuşmadan önce anne baba olarak siz birlikte bir durum değerlendirmesi yapın ve onunla konuşmak istediğiniz konuları ve almak istediğiniz kararları belirleyin.

2. Kağıda günlük yapması gerekenlerle ilgili notlar alın. Okulda geçen saatler, ödevler için ayrılması gereken zaman, birlikte yapacağınız etkinlikler vs

3. Ona, günde kaç saat uyuyacağı, kaç saat çalışacağı, dinlenme vakitlerini nasıl değerlendirmek istediği konusunda sorular sorun. Sorularınız açık uçlu değil seçmeli olsun. Mesela "kaç saat çalışmak istersin?" yerine "gördüğüm kadarıyla günde 1 saat veya 1.5 saat çalışman gerekir. Sen bu ödevleri 1 saatte mi yoksa daha fazla sürede mi tamamlarsın?" Verdiği cevaba göre onun söylediğinden 10-15 dakika daha azını yazın. "Bence bu süre yeter. İstersen deneyelim" demeniz onun "çok değil yeterince" çalışmasını önemsediğinizi hissettirecektir. "Günün hangi saatinde çalışmak istersin?" yerine mesela "Saat 17.00'de mi, yoksa saat 19.00'da mı çalışmayı tercih edersin?" diye sorun.

4. Rutin oluşturun. En az 21 günlük bir anlaşma yapın. Her ne olursa olsun rutini bozmamak, istediğiniz davranış değişikliklerinin gerçekleşmesi için önemli.

5. Çalışma masasının düzenli olması çok önemli. Üst üste yığılmış kitaplar yerine sadece o saatte çalışacağı dersin kitabı ve defteri masada olmalı. Çalışırken çocuğun dikkatini dağıtmayacak az eşya obje bulunan bir alana bakması önemli. Birlikte odayı düzenlemeyi teklif edin.

6. Çalışma esnasında cep telefonu, bilgisayar ve televizyonun açık olmaması hatta bu eşyaların çalışma odasında olmaması konusunda anlaşın.

7. Birkaç günde bir küçük ödüller verin. Ödüllerinizi davranışından dolayı verdiğinizi belirtin.

8. Çalışırken masasına sizin uygun gördüğünüz değil, onun sevdiği bir yiyecek veya içeceği götürün.

9. Yüreklendirici cümleler kurun. İstikrarından ve çabasından etkilendiğinize vurgu yapın. Daha başarılı olunca hissedeceklerini hatırlatın, birlikte hayal kurun.

10. Kontrol ettiğinizi değil eşlik ettiğinizi hissettirin. Samimi olun.