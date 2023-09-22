Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.

İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;

MEB İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!