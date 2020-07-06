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06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:07:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:44:00

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kaynak: AA

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Bakan Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını, ödemelerin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

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