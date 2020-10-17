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17 Ekim 2020 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 11:08:00

Bilim Seyyahları Anadolu'da

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2015 Yılında TÜBİTAK desteğiyle başlayan Bilim Seyyahları projesi Şimdiye kadar 11 ülkede 14 farklı şehirde gerçekleştirdi.

Projenin 2016-2017 yıllarında genişleyerek ilk defa yurt dışına açıldığını belirten Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Balkanlara ulaştıklarını, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan'daki şehir meydanlarında, kardeş okulların iş birliği ile bilim seyyahları projesini gerçekleştirdiklerini kaydetti. TİKA'nın desteğiyle Afrika ülkelerinde de devam eden yurt dışı serüveninin Tunus, Uganda, Gana, Zanzibar ve Tanzanya'ya ulaşarak oradaki ortaöğretim öğrencileriyle bilim ve eğitim iş birlikleri yapılmasıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Bilim seyyahları projesinde astronomiden kimyaya, arkeolojiden robotiğe, canlandırmalı bilim tarihi uygulamalarından film atölyesine kadar onlarca etkinlik bulunuyor.

Gerçek Anlamda Seyyahlar

Katılımcıların 200'ü aşkın deney ve bilimsel aktiviteye doğrudan katılım sağlayabildikleri Bilim Seyyahları Projesi'nin organizatör ekibini oluşturan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri ve öğrencileri, gittikleri çeşitli ülkelerde coğrafya, kültür ve zaman faktörlerini göz önünde bulundurarak içeriklerini özenle tasarlıyor. Projenin her sergilendiği dönem büyük bir ses getirmesinin ve rağbet görmesinin temel sebebi dinamik bir yapıya sahip olup yıllar içerisinde devamlı geliştirilmesi olarak görülüyor.

Bilim Seyyahları Duvarları Olmayan Bir Okul Modeli

Programın koordinasyon kısmında bulunan Mehmet Enes Bilici Projenin özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edildiğini belirtti. Özellikle çocuklara bilimi sevdirme ve eğlenceli şekilde anlatmanın, sahne gösterilerine varan ilgi çekici deneylerin çocukların bilime olan ilgisini arttırmakla birlikte öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağladığına da parmak bastı. Dünyanın pek çok yerinde Bilim Seyyahları projesinde görev aldığını, bu çalışmaların yoğun ve yorucu olduğu halde bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin tüm yorgunluğa ve çabaya değdiğini belirtti. Çocukların hayatına bilimle dokunabilmenin bu ülkeden yeni Aziz Sancar'lar çıkmasına vesile olabileceğine dikkat çekti.

Her yaş grubundaki ziyaretçilere hitap etmeyi başarabilen projede güdülen esas amacın köklü tarihimizden aldığımız bilim mirasını devamlı ileri taşıyabilmek ve tüm insanları yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek olduğunu söyleyen Ahmet Ersagun Şahin, kendisinin de yıllarca Bilim Seyyahlarında görev aldığını ve projeye gösterilen ilgiden dolayı ilerleyen yıllara daha umutlu baktıklarını, yeni fikirler ve atölye çalışmalarıyla projenin çok daha zenginleşeceğini de ayriyeten belirtiyor.

Bilim Seyyahları Anadolu'da İlk Durağında

Proje koordinatörü Ersin Ertürk proje kapsamında farklı ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Anadolu'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Türkiye'de İstanbul dışında ilk kez farklı bir şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerin özenle hazırlandığını ifade eden Ertürk, Yozgat gibi güzel bir şehirde bulunmaktan mutlu olduklarını bir hafta boyunca programın devam edeceğini ifade etti.

Yozgat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda fizikten kimyaya, biyolojiden robotiğe değin hazırlanan pek çok etkinlik Yozgat şehir meydanında katılımcılarla buluşacak.

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