Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.



Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.