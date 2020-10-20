Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bakan Selçuk'tan flaş paylaşım: 2 Kasım'da bekliyoruz
Kaynak: Akşam
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 2 Kasım pazartesi günü ortaokul ve liselerin açılacağını ifade etti. Selçuk, “Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle” ifadelerine yer verdi.