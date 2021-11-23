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23 Kasım 2021 Salı 19:58:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 20:19:00

Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Özer, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde öğrenciler için canla başla çaba sarf eden öğretmenlere şahit olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.

Bakanlığın gücünü milletin genç dimağlarına ışık tutan öğretmenlerden aldığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakından şahit olmak, sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlığıyla ülkemiz, eğitimde zor zamanları geride bıraktı. Hiçbir model ya da sistem öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır."

Başöğretmen Atatürk ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygıyla yad ettiğini aktaran Bakan Özer, emekli öğretmenlere sağlık, görevi başındaki öğretmenlere ise başarılar diledi.

BAKAN ÖZER: ÜLKEMİZ EĞİTİMDE ZOR ZAMANLARI GERİDE BIRAKTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde öğrenciler için canla başla çaba sarf eden öğretmenlere şahit olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN GELİŞİMİ ÜLKE GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR"

Bakanlığın gücünü milletin genç dimağlarına ışık tutan öğretmenlerden aldığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakından şahit olmak, sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlığıyla ülkemiz, eğitimde zor zamanları geride bıraktı. Hiçbir model ya da sistem öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır."

Başöğretmen Atatürk ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygıyla yad ettiğini aktaran Bakan Özer, emekli öğretmenlere sağlık, görevi başındaki öğretmenlere ise başarılar diledi.

Etiketler : meb mahmut özer öğretmenler günü
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