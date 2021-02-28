Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

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28 Şubat 2021 Pazar 20:24:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 20:24:00

Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama! 'İllerin durumuna göre karar verilecek'

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tüm iller için 2 Mart geçerli ancak diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülke TV'de canlı yayınlanan "Genç Vizyon" programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.

Çeşitli illerde ani vaka artışlarının bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "1 Mart'ta okulları açalım sonra ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım" gibi bir problem yaşanmaması için tedbir almak istediklerini belirtti.

Selçuk, "İller ve çok yüksek, orta, düşük kategoriler belli olduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı zaten genel olarak bir takipte ama Sayın Valilerimiz de kendi illeri ile ilgili bu tedbirleri alacaklar." dedi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

"YÜZ YÜZE SINAVLARLA İLGİLİ TEDBİR ALINMASI GEREKTİ"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakan Selçuk, bir başka soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen istihdam etme konusunda taleplerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu talebimizi de ilgili kuruluşlarla kurumlarla kamu maliyesi disiplini içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz ve ortaya çıkan imkanlarla nasıl bir sunum olacağı, nasıl bir teklif olacağı, ne kadar olabileceğini elbette kamu maliyesi çerçevesinde de ortaya koyuyorlar. Bizim beklentimiz tabii ki daha yüksek bir atama. AK Parti döneminde yüzbinlerce öğretmen atanmış, öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin atandığı bir durumdan söz ediyoruz, bu dönemde. Öğretmenlerimizin atanma sayısının daha da artması konusunda zaten geçmişten gelen bir irade var. Bu irade elbette devam ediyor, imkanlar ölçüsünde. Bunun daha artması için hepimiz gayret ediyoruz.
Öğretmen atamasının birkaç ay süren bir yasal gereklilikleri çerçevesinde bir takvimi var. Şimdi arkadaşlar bu takvimin 2 seçeneğini oluşturdular ve bu seçenekler üzerinde de bu hafta bir görüşme söz konusu yani bu takvimi hangi ay, nasıl yapabiliyoruz neyi nasıl yetiştirebiliriz biçiminde bir takvim söz konusu olacak, bunu da zaten paylaşacağız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde yanıtladı.

Etiketler : Ziya Selçuk yüz yüze eğitim sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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