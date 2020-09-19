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19 Eylül 2020 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 11:58:00

Bakan Ziya Selçuk'tan velilere mesaj

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili kafasında soru işareti olan velilere önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çocuklarının okuma yazmayı öğrenemeyeceğinden endişe duyan velilere, "Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız. Tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi... Bu, sahiden böyledir." mesajı verdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veliler arasında "Uzaktan eğitim sürecinde 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenemeyecek veya çok zorlanacak" şeklinde bir algı olduğuna işaret etti.

"Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız, tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi... Bu, sahiden böyledir." ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biraz zaman alacak ancak uzaktan eğitimdeki 1'inci sınıf öğrencileri de öğrenecekler. Okulların yüz yüze açılmasına 1'inci sınıf kademesinden başlama sebebimiz okuma yazma telaşı değil. Bu çocuklarla öğretmen arasında, okul arasında sosyal, duygusal bir bağ kurabilmek. Yoksa okuma yazmayı elbette öğrenecekler."

Çocukların, yanlarında "Uzaktan eğitimde bunlar nasıl öğrenecekler okuma yazmayı?" denildiğinde üzerlerinde baskı hissedeceğine dikkati çeken Selçuk, bunun normal zamanda da okuması geciken çocuğa yapılan baskı olduğunu belirtti.

Selçuk, "Bak arkadaşın okudu, sen geç kaldın, bak şu ne güzel yazıyor." demenin, çocuğun okuma yazmasını hızlandırmayacağını, sadece onu yoracağını, yavaşlatacağını ve süreci uzatacağını vurgulayarak, "Benim bu yılki 1'inci sınıf çocuklarım da okuma yazmayı normal zamandaki gibi öğrenecekler. Kimi uzaktan eğitimle, kimi yüz yüze... Kimi erken, kimi geç... Kimi takılarak, kimi akıcı... Ama öğrenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında "A" harfi ters yazılmış bir görsele de yer veren Selçuk, "İlk yazdığım A harfi böyle bir şeydi." ifadesini kullandı.  

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