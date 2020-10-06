Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İsteyen çocuğunu okula gönderecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılmasına ilişkin detayları paylaştı.





Bakan Selçuk'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Velilerimizin okulların açılmasındaki yoğun arzusunu göz önünde bulundurduk. Eğitim her koşulda öncelikli bi yere sahip. Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın öğrenme kayıplarını dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime geçiyoruz.

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Uygun olmayan köy okulları için bölgesel karar alınacak.

Aşamalı geçiş planlamamızın ilk aşamasını hayata geçirerek 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafeyle yüz yüze eğitimde üçüncü aşamadayız. Yeni aşamaya geçmek için hazırız. Aşamalı geçiş planlarımız sorunsuz ilerliyor.

"HAFTANIN İKİ GÜNÜ OKULA GİDİLECEK"

12 Ekim Pazartesi günü uzaktan ve yüz yüze eğitim birarada ilerleyecek. Yüz yüze eğitim için gruplara ayrılacak, öğrencilerin sayısı azaltılacak, ders süresi kısaltılacak. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak.

Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerimize esneklik tanınacak. İsteyen çocuğunu okula gönderecek. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Okula devam etmeyenler EBA içeriğinden sorumlu olacak.

Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 EBA destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan EBA'ya bağlanabilecekler.

500 BİN TABLET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN DAĞITILACAK

Öğrencilere 500 bin tablet ulaştırılacak. Hazırlamış olduğumuz bir strateji göre önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılmaya başlayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım."