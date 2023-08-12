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12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:48:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:48:00

Bakan Tekin: Ne kadar düzenlemeler yaparsak yapalım öğretmenler tarafından içselleştirilmezse başarılı olma ihtimali yok

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne kadar teorik düzenlemeler yaparsak yapalım, bunlar öğretmen arkadaşlarımız tarafından içselleştirilmezse bunların başarılı olma ihtimali yoktur"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, "Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerle Buluşma Toplantısı"nda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin Bakan Tekin'e görüş ve önerilerini aktardığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca toplantının ardından yapılan açıklamada, Bakan Yusuf Tekin'in görüşlerine yer verildi.

Tekin, il ve ilçelerde okulları ziyaretinde öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, bu toplantılarda ortaya çıkan fikirlerin çözüm bekleyen konulara katkı sağladığını vurguladı.

"ORTAK BİR ŞUURLA ÇÖZECEĞİZ İNŞALLAH"

Okulların ihtiyaçlarını, sahanın ihtiyaç duyduğu konuları yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak için il ziyaretlerine yoğun şekilde devam edeceklerinin altını çizen Tekin, "Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle bire bir görüşerek dertleşeceğiz. Karşılaşılan problemleri de yapacağımız istişareler sonucunda ortaya çıkacak ortak bir şuurla çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Tekin, her işi istişareyle yapma stratejisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Bunun hem insani hem de ahlaki olmanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir problem tespit ettiğimizde onunla ilgili olarak sahayla konuşarak çözüme kavuşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İSTİŞARELERLE ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM OLUŞTURACAĞIZ"

Eğitimin asli unsurunun öğretmenler olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Öğretmen arkadaşlarımızın karşılaştığı küçük dokunuşlarla çözebileceğimiz problemleri var. Ayrıca eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi başta olmak üzere, okul aile birliklerinin işleyişine kadar çözüm bekleyen konuları gündemimize alarak, bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah, istişarelerle çok daha sağlıklı bir ortam oluşturacağız."

"HEP BERABER TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"

Tekin, eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız önümüzdeki yüzyılda hepimiz için bir hedef koydu. Dedi ki 'Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.' İnşa etmek kavramından söz edilince, bu kavramın yeri kuşkusuz eğitimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizden bir hayal kurmamızı ve bu hayalimizin peşinde koşmamızı istedi. Biz de öz güveniyle bilimsel donanımıyla karakteriyle milli ve manevi değerlerine bağlı yepyeni bir kuşak yetiştirip, bu kuşağın inşa etmesine hep beraber çaba sarf edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne kadar teorik düzenlemeler yaparsak yapalım, bunlar öğretmen arkadaşlarımız tarafından içselleştirilmezse bunların başarılı olma ihtimali yoktur."

Tekin, yönetici ve öğretmenlere, "Gelin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizim için çizdiği bu yolda çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek kuşakların bizi hayırla yad edeceği bir adımı hep beraber inşa edelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya, Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukçu da katıldı.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı yusuf tekin öğretmen
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