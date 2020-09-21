Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."