Bakan Selçuk'tan meslek lisesi açıklaması: Uygulama eğitimlerine başladık
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkın paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti:
Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle.
Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 9, 2020
İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz.
12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle… pic.twitter.com/dYYUZfXJIm