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18 Eylül 2020 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 12:15:00

Bakan Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Dünyadaki 3-5 ülkeden biri Türkiye

Kaynak: Akşam

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki günlerde başlatılması planlanan uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu 'Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye' dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tutulduğunu ve bunun da çok büyük ölçüde başardığımız belirterek, "Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarının yeni dönem tanıtımında konuştu. Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye.

İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.

Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var.

Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok önemli buluyorum, büyük bir sorumluluğumuz var.

Tüm yaptığımız çalışmalar gelişerek zenginleşerek devam edecek.

Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz.

Stüdyoları defalarca ziyaret ettim TRT’deki arkadaşların sımsıkı işine sarıldığını gördüm.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birikimi ve arkamızda TRT’nin gücü var.

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