  • BIST
    1099.68
  • Dolar
    7,4894
  • Euro
    8,8503
  • Altın
    468,1010
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
Çanakkale'de orman yangını
Almanya, seyahat uyarısını eylül sonuna kadar uzattı
Hamas: Anlaşma Filistin çıkarlarına hizmet etmiyor, kazançlı çıkan ABD ve İsrail'dir
Bostancı'da İETT yangını!
Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a geri döndü
Moody's'ten flaş petrol açıklaması: 40-45 dolar arasında kalacak
Üniversite kayıtlarını yapamayanlara müjde!
Giresun Tirebolu'da bir mübaşir, Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u silahla yaraladı
Lukaşenko 'bunu göz ardı etmiyorum' dedi ve sinyali verdi
CHP'li Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Çağlayan adliyesi önünde hareketli anlar
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 29 bin 100 yeni vaka
Araç sahiplerine müjde! Motorinde indirim
Lübnan Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
İngiltere kuralları sertleştiriyor! 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanıyor
Bakan Varank, İmam Hatip'lerle ilgili küstah sözler kullanan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusun ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC mesajı
Bakan Selçuk'tan 21 Eylül öncesi talimat: Gerekli kontrolleri yapın
Kanuni, Akdeniz seferi için gün sayıyor
Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki "Gülen kürsüsü" kapatılıyor
Trump seçim vaatlerini yerine getiriyor! Irak'taki askerlerini çekiyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 16:18:00

Bakan Selçuk'tan 21 Eylül öncesi talimat: Gerekli kontrolleri yapın

Kaynak: DHA

ABONE OL

81 il milli eğitim müdürüyle görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ve koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgili 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü. Dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirten Selçuk, okullarda gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle sahadaki son durumu değerlendirdi.Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekerek, okul yönetimleriyle bu alandaki koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.

'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.

21 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER