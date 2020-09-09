Bakan Selçuk'tan 21 Eylül öncesi talimat: Gerekli kontrolleri yapın
Kaynak: DHA
81 il milli eğitim müdürüyle görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ve koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgili 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü. Dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirten Selçuk, okullarda gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle sahadaki son durumu değerlendirdi.Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekerek, okul yönetimleriyle bu alandaki koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.
DHA'da yer alan habere göre, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.
'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.
21 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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