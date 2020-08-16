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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım
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16 Ağustos 2020 Pazar 09:59:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 10:49:00

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım

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Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım." açıklamasında bulundu.

.Okulların açılış tarihlerinlerinin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Bakan olarak değil, bir “öğretmen” olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun.

Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, “Öretmenim!” deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da...

Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım.

Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor.

“Okulları birlikte açacağız.” derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."

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