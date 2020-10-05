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05 Ekim 2020 Pazartesi 21:24:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 21:46:00

Bakan Selçuk, yarın yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaşacak

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

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