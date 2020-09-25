Bakan Selçuk'tan velilere 'güveniniz için teşekkürler' mesajı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim başlamadan önce yapılan araştırmayla ilgili, "Velilerde göndereceğiz diyenlerin yüzdesi %30'larda idi. Okullarımızı açtık ve %70.2'si çocuklarımızı okula gönderdi. Güveniniz için teşekkürler" dedi.
Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum programı kapsamında yüz yüze eğitim hafta başında başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocuklarını yüz yüze eğitime gönderen velilere teşekkür etti.
Selçuk'un paylaşımı şöyle:
"Hazırlık sürecinde yaptığımız araştırmada, 1. sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduk. "Göndereceğiz" diyenlerin yüzdesi %30'larda idi. Okullarımızı açtık ve %70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi. Güveniniz için teşekkürler."
Hazırlık sürecinde yaptığımız araştırmada, 1. sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduk. "Göndereceğiz" diyenlerin yüzdesi %30'larda idi. Okullarımızı açtık ve %70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi. Güveniniz için teşekkürler. pic.twitter.com/GFQaIPO49Y— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 25, 2020