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01 Eylül 2020 Salı 11:40:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 11:40:00

Bakan Selçuk 'Nasıl güzelsiniz bir bilseniz' notuyla paylaştı

Kaynak: Akşam

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitim gören öğrencilerin evde de üniformayla katıldıklarını görünce 'Ne kadar güzelsiniz bir bilseniz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle ilgili yaptığı bir paylaşım yüzleri güldürdü. Öğrencilerin evlerinde üniformasıyla ders aldığı fotoğrafı paylaşan Selçuk, "'Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.' dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz." ifadelerini kullandı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı dün itibarıyla başladı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan ilk ders ziliyle birlikte ortaya içleri ısıtan görüntüntüler de çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinde üniformayla ders gören öğrencilerin fotoğrafını şu notla paylaştı:

“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:)))"

Uzaktan eğitime rağmen üzerlerinden üniformalarını çıkarmayan öğrenciler, büyük beğeni topladı.

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