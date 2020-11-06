Bakan Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık

Bakan Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."