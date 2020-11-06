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06 Kasım 2020 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 18:26:00

Bakan Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk; "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." açıklaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."

Etiketler : meb selçuk izmir bakan eğitim öğretim faaliyet
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