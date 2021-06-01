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01 Haziran 2021 Salı 10:40:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 10:40:00

Bakan Selçuk açıkladı... Okullar yazın açık olacak

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"Telafide Ben de Varım" programında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2 Temmuz'dan yeni eğitim öğretim başlayıncaya kadar öğrencilere açık tutulacak." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Farklı destek mekanizmalarımızla sizlere en nitelikli şekilde ulaşmaya çalışsak da eğitimin uzaktan gerçekleşmesi öğrenci eğitmen ve aileler için bir takım sınırlıklar doğurdu, bunun farkındayız.

Biz bunları belirlemek için araştırmalar yaptık. Elbette kanıta dayalı olarak farklı öğrencilerde telafi eğitimine ihtiyaç olduğunu tespit ettik.

Bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek fırsat adaleti ilkemiz doğrultusunda, öğrencilerimizi desteklemek istiyoruz.

UDEP adını verdiğimiz ulusal destekleme programını da tam bu nedenle hazırladık. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz cuma günü sonlandırıyoruz.

KARNELER 18 HAZİRAN'DA

Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz.

OKULLAR YAZIN AÇIK TUTULACAK

Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1.5 yıl sürecek olan ulusal destekleme dönemine girmiş oluyor.

1.5 yıl sürecek olan destek kapsamında yapılacak çalışmalardan bahsetmek isterim.

Her okulumuz kendi okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

18 Haziran - 2 Temmuz'da uygulamaya başlayacaklar.

2 Temmuz'dan yeni eğitim öğretim başlayıncaya kadar öğrencilere açık tutulacak.

Yaz boyu okullarda çocuklarımızı ağırlayacağız. Öğretmenlerimiz de ders saati üzerinden görev alabilecekler isterlerse.

Dolu dolu geçen bir yazın ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız.

Etiketler : milli eğitim bakanı ziya selçuk yeni normalleşme okullar
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