  • BIST
    118080
  • Dolar
    6,8515
  • Euro
    7,9279
  • Altın
    411,2800
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
ABD, refakatsiz göçmen çocukları haftalarca gözaltında tutuyor
California Kovid-19'da New York'u geçti
GİGDER, 2023'te uluslararası yatırımcıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefliyor
Yüksek Askeri Şura, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Yazar Asım Gültekin vefat etti
Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır
Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız
İran-ABD hattı kızışıyor: Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
CHP'li İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Altun: Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur
'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü yatırılacak
Bakan Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi
HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
Eşini defalarca kez bıçaklayıp, 'intihar etti' iddiasıyla sağlık ekiplerini aradı
Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:19:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:23:00

Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'a yöneltilen "31 Ağustos'ta okullar hangi şartlar altında açılacak? Ne tür model ve senaryolar üzerinde duruluyor? Ailelerin endişe ve kaygıları nasıl giderilecek?" sorularına yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Bizim aslında her kararımız zor. Verilen her karar bir çocuğun geleceği ile ilgili. Bir çocuğun geleceğine dokunuyorsunuz. Ve bu kararı vermenin kişisel bir sorumluluğu yok, ahlaki vicdani sorunu var. Emin olun en küçük kararlar da bile bunu danışalım soralım. Arkadaşlar bununla ilgili risklerimiz nelerdir? Bütün bunları konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu’na tekrar tekrar danışıyoruz."

"Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle inansın ve verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimize emin olsunlar."

"Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek hiçbir şeyi bağlamamak lazım. 2 ay sonrasında ne olacağını bilmiyoruz ki."

"31 AĞUSTOS’TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

"O yüzden de bu meseleyi bütünsel olarak düşünmek lazım. Biz gerçekten bilim kurlu ile ilişkilerimize baktığımızda öğretmenlerimize illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız."

"Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir."

"Biz okulda kontrolü ortamdayız. Teneffüste nöbetçisi var vs. Bu çocuklar okulda olmadığı vakit diyelim ki sporda orada burada emin olun daha az kontrol var, okul daha kontrollü bir yer. Buna rağmen Bilim Kurulu’ndan akis bir istikamet çıkarsa okulları açmayız."

"Açılması yönünde güçlü bir arzumuz var. İlk kez burada açıklıyorum Sanayii Bakanlığımız ve TSE ile okulun bahçesi kapısının kolu neyse her birinin ulusal standartını çıkardık. Bunun kontrol listeleri hazırlandı kitabı çıktı. Kontrol listeleri oluşturuldu. Her bir okul 2 bin denetmen sayesinde okulun sevk ve idaresini yapacaklar. Mekan mekan her birinin ayrıntısı var. Bizim okullarımızın yüzde 80’ininden biraz fazlası beyaz bayrak için başvurdu. Bu şu demek, ben okulumun standartlarını yerine getirdik."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER