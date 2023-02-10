LGS ve YKS açıklaması

Bakan Özer'den LGS ve YKS sınavına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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