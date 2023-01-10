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10 Ocak 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 12:15:00

Bakan Özer'den EYT'li öğretmenlerle ilgili açıklama: Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, EYT ile emekli olacak öğretmenlerle ilgili, "Çok fazla etkilemez. Mutlaka EYT ile emekli olan olur ancak hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"YENİ ATAMA SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ? 100. YILDA 100 BİN ATAMA OLABİLİR Mİ?"

Özer, atamalara ilişkin sorulan soruya, yapıldığı zaman açıklanacağını belirterek, "Mutlaka atama olur her sene oluyor. Olmadığı sene var mı?" şeklinde yanıt verdi.

"EYT İLE EMEKLİ OLAN OLUR AMA HİÇBİR SINIF ÖĞRETMENSİZ KALMAZ"

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken öğretmenler de bu düzenlemeden yararlanacak. Peki EYT ile emekli olan öğretmenlerin ardından ihtiyaç artacak mı?

ÖZER BU KONUYLA İLGİLİ DE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Başöğretmenlik uzman öğretmenlik çalışırken geçerli olduğu için emeklilikte geçmediği için emekli olmayı teşvik edecek bir mekanizma yok. EYT ile emekli olan olur ama hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz."

Etiketler : mahmut özer öğretmen eyt emekli
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