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03 Aralık 2021 Cuma 22:10:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 22:10:00

Bakan Özer: Ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 88'lere çıkardık

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün Türkiye, 2000'li yıllarda yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 88'lere çıkartmış bir ülkedir. Bugün Türkiye, 2000'li yıllarda yüzde 14 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranını yüzde 44'lere çıkartmış bir ülkedir." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'ne katılan Özer, konuşmasına vefat eden eski bakanlardan Güldal Akşit'e rahmet dileyerek başladı.

Bugün aynı zamanda iki güzelliğin bir arada yaşandığını kaydeden Özer, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine burada Haliç Kongre Merkezi'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde son 20 yılda yaşanan devasa yatırımlar, tüm Türkiye'de eğitimin kitleselleşmesinde ve en önemlisi sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimin eğitimden faydalanmasında en büyük katkıyı yaptığı bir dönem oldu." diye konuştu.

İlköğretimden ortaöğretim ve yükseköğretime çoğu gelişmiş ülkenin 1950'li yıllarda yaşadığı kitleselleşmeyi Türkiye'nin 50 yıl sonra, 2002'den sonra yaşadığını ifade eden Bakan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, 2000'li yıllarda yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 88'lere çıkartmış bir ülkedir. Bugün Türkiye, 2000'li yıllarda yüzde 14 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranını yüzde 44'lere çıkartmış bir ülkedir. Bunları yaparken kaliteden asla taviz vermeden tüm bu büyüme süreçlerini gerçekleştirmeyi başarmış olan bir ülkedir. Bu büyümenin lideri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben tüm gençlerimiz, tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına eğitime yapmış olduğu bu devasa desteklerden dolayı en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum."

- "Gaziantep'e eğitim yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin tüm noktalarındaki yatırımlardan Gaziantep'in de faydalandığına değinen Bakan Mahmut Özer, "Gaziantep'te ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitimde devasa gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda bu büyüme ile birlikte derslik başına düşen öğrenci sayısından, öğretmen başına düşen öğrenci sayısına kadar OECD ülkelerinin referans olduğu noktalara erişebilmiş bir kent haline geldi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Gaziantep'e eğitim yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Özer, "Son 3 ay içerisinde 2021 yılındaki mevcut yatırımlara ilave olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1,5 milyar lira yatırım Gaziantep'e gitti. İnşallah Gaziantep'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde nice 100 hayırseverlerle bu yatırımlar dalga dalga büyür, 2022 yılı itibarıyla Gaziantep'te okul altyapısı ile ilgili hiçbir sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, hayırseverler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milli eğitim camiası adına teşekkürlerini sundu.

Etiketler : Bakan Özer Erdoğan Türkiye
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