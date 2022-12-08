VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk STK'lardan Almanya'nın çifte vatandaşlık planına destek
Bakan Özer: 2,5 milyon ailenin Aile Okulu projesinden yararlanmasını amaçlıyoruz
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Yunanistan, insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor
Kavcıoğlu: Asgari ücretin enflasyon üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyoruz
Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Tarım Kredi'den 'pahalılık' iddialarına yalanlama
Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Bakan Akar: Terör iltisaklı yapıların faaliyetleri durdurulmalı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde artış kaydetti
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız
Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın: Marka ihlali sorununu yargıya taşıdık
Çin, çok kutuplu dünyaya geçiş için Orta Doğu'da stratejik ortaklıklar hedefliyor
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Terörden arındırılan Gabar'dan petrol fışkırdı
"Türkiye önemli bir partner"
Hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi
Türkiye'den kardeş ülkeye gönderildi
Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor
AB'den itiraf gibi açıklama: O yeteneklere sahip değiliz
08 Aralık 2022 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 20:01:00

Bakan Özer: 2,5 milyon ailenin Aile Okulu projesinden yararlanmasını amaçlıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'te iki buçuk milyon ailenin Aile Okulu projesinden yararlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu oturuma katılan Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eşitlik ve kapsayıcılık bağlamında son bir yıl içinde hayata geçirilen projeleri anlattı.

Özer, Türkiye'de eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamındaki değişim ve dönüşümlere işaret ederek özellikle son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmayla ilgili yapılan politika değişikliklerine vurgu yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YETİŞKİNLERE DE EĞİTİM HİZMETİ VERİYOR

Türkiye'de hayat boyu öğrenme başlığında yaşanan gelişmelerden söz etmek istediğini belirten Özer, "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim çağı nüfusundaki öğrencilere eğitim hizmeti sunmamakta, aynı zamanda yetişkinlerin eğitiminden, hayat boyu öğreniminden de sorumlu bir bakanlık olarak hizmet vermekte" dedi.

Özer, bu kapsamda son bir yılda çok kapsamlı bir dönüşüme gidildiğini kaydederek "Her ay 1 milyon vatandaşa ki bunların yaklaşık yüzde 70'ini kadınlarımız oluşturmakta, onlara özellikle işgücü piyasasındaki dirençliklerini artırmak, yeni değişikliklere, dönüşümlere adaptasyonlarını güçlendirmek için çok kapsamlı eğitimler vermeye başladık." diye konuştu. Özer, bu bağlamda bir yıl gibi kısa sürede 12 milyon 242 bin 46 vatandaşa erişildiğini belirtti.

Vatandaşa erişmenin ötesinde, aynı zamanda ailelere yönelik de hem yaşam becerilerini artırma hem de çocuklarına daha fazla katkı sunabilme imkanı getirme anlamında bir aile okulu projesi geliştirdiklerini dile getiren Özer şunları söyledi:

"Aile okulu projesinde aile içi iletişim, psikososyal gelişim, dijital bağımlılıklarla mücadele etme, çevre ve iklim değişikliği bilinci, ilk yardım ve trafik bilgisi gibi çok farklı spektrumlarda, konularda yaklaşık 56 saatlik bir eğitim planı geliştirdik. Burada yaklaşık 800 bin ailenin 3 ay gibi kısa sürede yararlanmasını sağladık. Amacımız, 2023 yılında yaklaşık iki buçuk milyon ailemizin bu imkandan yararlanmasını sağlamaktır."

KÖY YAŞAM MERKEZİ PROJESİ

Köy Yaşam Merkezi projesine atıfta bulunan Özer, Türkiye'de köylerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir projeye ağırlık verdiklerini vurguladı.

Özer, köydeki tüm eğitim kurumlarını tekrar revizyondan geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade ederek "Artık köylerdeki okullarda sadece çocuklarımız eğitim almıyor aynı zamanda ebeveynleri de orada tarımdan hayvancılığa kadar her türlü alanla ilgili eğitim imkânına kavuşmakta. Böylece bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için farklı politikaları devreye sokarken aynı zamanda ailelerin de sürekli eğitim aldıkları, kendilerini geliştirebildikleri, imkâna kavuştukları bir mekanizma oluşturmuş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Bu bağlamda yetişkin vatandaşların eğitime erişimlerini sağlamak için yeni bir dijital platform oluşturarak tüm vatandaşların uzaktan eğitimle bu eğitimleri alabilme imkanı sağladıklarını söyleyen Özer, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bununla okullardaki eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli katkılar sağladığını da kısa sürede görme imkânımız oldu. İnşallah bu imkânları da geliştirerek çok daha farklı politikalarla sadece okuldaki çocuklara değil aynı zamanda ebeveynlerini de destekleyerek çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir eğitim sistemini inşa etme yolunda önemli mesafe katetmiş olacağız."

Etiketler : Fransa Türkiye Bakan Özer meb
Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
İzel diyette

İzel diyette
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Maden emekçilerini unutmadı

Maden emekçilerini unutmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX