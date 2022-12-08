Bakan Özer: 2,5 milyon ailenin Aile Okulu projesinden yararlanmasını amaçlıyoruz

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu oturuma katılan Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eşitlik ve kapsayıcılık bağlamında son bir yıl içinde hayata geçirilen projeleri anlattı.

Özer, Türkiye'de eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamındaki değişim ve dönüşümlere işaret ederek özellikle son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmayla ilgili yapılan politika değişikliklerine vurgu yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YETİŞKİNLERE DE EĞİTİM HİZMETİ VERİYOR

Türkiye'de hayat boyu öğrenme başlığında yaşanan gelişmelerden söz etmek istediğini belirten Özer, "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim çağı nüfusundaki öğrencilere eğitim hizmeti sunmamakta, aynı zamanda yetişkinlerin eğitiminden, hayat boyu öğreniminden de sorumlu bir bakanlık olarak hizmet vermekte" dedi.

Özer, bu kapsamda son bir yılda çok kapsamlı bir dönüşüme gidildiğini kaydederek "Her ay 1 milyon vatandaşa ki bunların yaklaşık yüzde 70'ini kadınlarımız oluşturmakta, onlara özellikle işgücü piyasasındaki dirençliklerini artırmak, yeni değişikliklere, dönüşümlere adaptasyonlarını güçlendirmek için çok kapsamlı eğitimler vermeye başladık." diye konuştu. Özer, bu bağlamda bir yıl gibi kısa sürede 12 milyon 242 bin 46 vatandaşa erişildiğini belirtti.

Vatandaşa erişmenin ötesinde, aynı zamanda ailelere yönelik de hem yaşam becerilerini artırma hem de çocuklarına daha fazla katkı sunabilme imkanı getirme anlamında bir aile okulu projesi geliştirdiklerini dile getiren Özer şunları söyledi:

"Aile okulu projesinde aile içi iletişim, psikososyal gelişim, dijital bağımlılıklarla mücadele etme, çevre ve iklim değişikliği bilinci, ilk yardım ve trafik bilgisi gibi çok farklı spektrumlarda, konularda yaklaşık 56 saatlik bir eğitim planı geliştirdik. Burada yaklaşık 800 bin ailenin 3 ay gibi kısa sürede yararlanmasını sağladık. Amacımız, 2023 yılında yaklaşık iki buçuk milyon ailemizin bu imkandan yararlanmasını sağlamaktır."

KÖY YAŞAM MERKEZİ PROJESİ

Köy Yaşam Merkezi projesine atıfta bulunan Özer, Türkiye'de köylerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir projeye ağırlık verdiklerini vurguladı.

Özer, köydeki tüm eğitim kurumlarını tekrar revizyondan geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade ederek "Artık köylerdeki okullarda sadece çocuklarımız eğitim almıyor aynı zamanda ebeveynleri de orada tarımdan hayvancılığa kadar her türlü alanla ilgili eğitim imkânına kavuşmakta. Böylece bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için farklı politikaları devreye sokarken aynı zamanda ailelerin de sürekli eğitim aldıkları, kendilerini geliştirebildikleri, imkâna kavuştukları bir mekanizma oluşturmuş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Bu bağlamda yetişkin vatandaşların eğitime erişimlerini sağlamak için yeni bir dijital platform oluşturarak tüm vatandaşların uzaktan eğitimle bu eğitimleri alabilme imkanı sağladıklarını söyleyen Özer, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bununla okullardaki eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli katkılar sağladığını da kısa sürede görme imkânımız oldu. İnşallah bu imkânları da geliştirerek çok daha farklı politikalarla sadece okuldaki çocuklara değil aynı zamanda ebeveynlerini de destekleyerek çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir eğitim sistemini inşa etme yolunda önemli mesafe katetmiş olacağız."