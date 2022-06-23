Bakan Özer: 2022 yılında okullar için 8,7 milyar TL ayırdık

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuşan Özer, son 20 yılın, eğitimde büyük dönüşümlerin gerçekleştirildiği, erişim problemlerinin çözüldüğü ve eğitimin demokratikleştiği bir dönem olduğunu söyledi.

Okullaşma oranlarıyla ilgili verileri paylaşan Özer, "Okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda bu ülkede yüzde 11'di. Bugün yüzde 92. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü, bugün yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yükseköğretim de benzer şekilde... Eğitim sistemimizde 500 bin öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken, bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün 1,2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.

Kız çocuklarının okullaşma oranının da Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocukların okullaşma oranını geçtiğini ifade eden Özer, eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını belirtti.

Türkiye'nin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu ve eğitim ordusu ile bunu şekillendirerek çok daha güçlü olacaklarını vurgulayan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün bu gençlerin, bu beşeri sermayenin eğitim almasına imkan tanımayanların bugün eğitimle ilgili konuşabilecekleri hiçbir şey yoktur. Dün başörtüsü zulmünden dolayı eğitime erişemeyip yurt dışına giden gençlerimizi hiç dikkate almayanların bugün beyin göçü ve kadına şiddetle ilgili konuşabilecekleri bir şey yoktur. Biz tüm farklılıklarıyla tüm gençlerimize, bu toprakların tüm vatandaşlarına eğitim hizmeti sunmak zorundayız. İşte 19 yılın özeti budur. Ayırt etmeden, farklılaştırmadan, toplumsal taleplere her türlü hizmetin ulaştırıldığı bir dönem olmuştur bu 19 yıl."

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak erişim problemi çözüldükten sonra bu dönemde ağırlıklarını eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya, mesleki eğitimi güçlendirmeye ve öğretmenlerin gelişmelerini çok boyutlu olarak desteklemeye vereceklerini söyledi.

"5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANI 6 AYDA YÜZDE 78'DEN 92'YE ÇIKTI"

Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, şunları aktardı:

"Son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyeye gelmiş olmasına rağmen okul öncesi eğitimde istenilen seviyeye ulaşamamışız. 5 yaştaki okullaşma oranı 6 Ağustos 2021 itibarıyla yüzde 78'di. Biz yüzde 100'e çıkartmak üzere yola çıktık. 4 yaştaki okullaşmaları yüzde 35'ti, yüzde 70'e çıkartmak için yola çıktık. 3 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 14'ken, bunu yüzde 50'ye çıkartmak için yola çıktık. Okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin bozulduğu ana nokta. Aslında liselerde okullar arası başarı farkının ortaya çıktığı nokta, asıl kaynak okul öncesi eğitimdir. Çünkü biraz önce zikretmiş olduğum oranlar aslında toplumun büyük kesiminin okul öncesi eğitime erişemediğini gösteriyor. Dolayısıyla birinci sınıfa geldiği zaman öğrenciler arasındaki hazır bulunuşluk farkı otomatik olarak eğitimin kademelerinde ilerledikçe büyüyerek devam ediyor. OECD ve PİSA'nın yapmış olduğu öğrenci başarı araştırmalarında bu fark önümüzde karne olarak duruyor. Biz liseyi güçlendirmeye çalışırken sorun hala çözülmüyor çünkü sorunun kaynaklandığı yer, okul öncesi ve temel eğitim. Onun için bu alana yoğunlaşmaya başladık. Bu amaç için 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için tüm bütçemizi, tüm planlamamızı yaptık. Gelinen noktada -bu rakamı ilk defa burada açıklıyorum- 750 tane anaokulunu ve 9 bine yakın ana sınıfını hizmete kavuşturduk."

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün geçmiş yıllarda yıllık açtığı anaokulu sayısının 50-60 civarında olduğunu bildiren Özer, 750 bağımsız anaokulu ve 9 bine yakın da ana sınıfını devreye alarak, 5 yaştaki okullaşma oranını 6 ayda yüzde 78'den 92'ye çıkardıklarını kaydetti.

İstanbul'da 6 Ağustos 2021'de yüzde 45 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yeni yatırımlarla kısa sürede yüzde 75'e çıkardıklarını ifade eden Özer, yıl sonuna kadar da bin anaokulunu İstanbulluların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Eğitim sistemindeki tüm okulların aynı imkanlara sahip olmasını istediklerini ifade eden Özer, öğretmenlerin de güçlenmesi için Öğretmenlik Kanunu'nu çıkardıklarını hatırlattı.

Öğretmen eğitiminde paradigmayı değiştirerek okul temelli mesleki gelişim programını geliştirdiklerini anlatan Özer, okul yöneticilerinden bu alandaki ihtiyaç ve taleplerini bütçelendirip ödenek aktarımı için Bakanlığa göndermelerini istedi.

İstanbul'da yönetici akademisi kuracaklarını bildiren Özer, bu akademinin işlevinin, tüm Türkiye'deki okul yöneticilerinin eğitimlerini planlamak ve ağırlıklı olarak İstanbul'da bu eğitimleri gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullardaki tüm ihtiyaçları karşılayacak güçte olduklarını vurgulayan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Okullarla ilgili bir töhmet altında bırakılma yaşanıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılayamıyor.', 'STK'ler okul ihtiyaçlarını karşılamak için yardım ediyorlar.', 'Şöyle eksiklik var, böyle eksiklik var.'... Bu dönemki ana hedefim okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sizleri kimseye muhtaç etmemek. 2022 yılında okullara ayırdığımız miktar 8,7 milyar TL. Okullarımızın temizlik malzemesini de kırtasiye malzemesini de küçük onarımını da büyük onarımını da yapabilecek gücümüz de var, bütçemiz de var. Göreve geldiğim zaman İstanbul'un ertelenmiş ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için Sayın Valimizle istişare ederek önemli kaynakları artırdık. 6 Ağustos'tan önce 12 milyar yoktu. Bir yılda 12 milyar, 10 bin öğretmen, bin tane anaokulu ki bu artarak devam edecek."

OKULLARA TEMİZLİK, ONARIM VE DONATIM İÇİN ÖDENEK AKTARIMI YAPILACAK

Okulların eksiklerinin giderilmesi için eğitimcilerin el ele vermesini isteyen Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'umuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık. İnanıyorum ki hızlı bir şekilde planlamanızı yaparak, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yöneticiler olarak dimdik ayakta durarak, 'Acaba bu kırtasiye malzemesini nasıl temin edeceğim.' endişesine düşmeden her türlü ihtiyacınızı biz karşılayarak, gerekirse bu miktarı da artırarak, İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt için de bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım. İstanbul'u merkeze alarak temizlikle ilgili problemi çözecek mekanizmayı da yakında açıklayacağız. Bu ülkenin eğitimde çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Yeter ki el birliği yapalım, kararlı bir şekilde problemlerin üzerine gidelim ama en önemlisi birbirimizi farklılaştırmadan severek kucaklayalım."

"OKUL YAPIMI İÇİN 115 ARSAYI BAKAN ÖZER'E ARZ ETTİK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise geçmiş iki yılda tüm dünyanın daha önce tecrübe etmediği bir dönem yaşandığını ifade ederek, 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğretmenler sayesinde yüz yüze eğitimle başarıyla tamamlandığını söyledi.

Okul yapımı için 115 arsayı temin ederek Milli Eğitim Bakanı Özer'e arz ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, bunların yarısının ihalesinin kısa sürede tamamlandığını ve 4 bin 258 dersliği yeni döneme yetiştirmiş olacaklarını kaydetti.

Programa, milli eğitim bakan yardımcıları, vali yardımcıları, kaymakamlar, bakanlık yetkilileri, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri katıldı.