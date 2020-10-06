Bakan Kasapoğlu'ndan flaş açıklama: Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj:

Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.